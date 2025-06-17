В Житомире бывший военный устроил стрельбу: известно о двух погибших

В Житомире 17 июня произошла стрельба; есть двое жертв. Предварительно, огонь по человеку открыл бывший военный, который после этого совершил самоубийство.

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Об этом OBOZ.UA узнал из собственных источников. По информации двух собеседников, звуки выстрелов раздались возле одного из кафе.

Вероятно, экс-военный убил свою бывшую жену, а затем и себя. Женщина погибла внутри авто, мужчина – на улице.

Источники назвали имя экс-военного – мол, это был Александр Федосюк, юрист и бывший боец батальона "Айдар". Официальных данных о личности погибших по состоянию на 18:30 еще не было.

Главное управление Национальной полиции в Житомирской области сообщило, что преступление произошло на улице Святослава Рихтера около 16:00.

Следователи установили, что мужчина подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась женщина, и произвел несколько выстрелов в нее. После этого он выстрелил в себя.

Женщина – 36-летняя жительница города Житомира; ее бывший муж – 63-летний житель Житомирского района.

Предварительная правовая квалификация события – ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

На месте убийства работали следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области, Житомирского районного управления полиции №2 и патрульные полицейские.

Как ранее писал OBOZ.UA, 31 мая в Харькове мужчина в военной форме открыл стрельбу из автомата возле детской площадки на проспекте Победы, чем напугал жителей квартала. Стрелок отказался сдаваться, но в результате спецоперации полиции его задержали. Никто из мирных граждан не пострадал.

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