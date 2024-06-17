В Одессе с пирса смыло в море вторую девушку за месяц: что известно. Видео

В сети распространяют еще одно видео, как сильная волна смыла девушку с пирса в Одессе. Инцидент произошел во время шторма.

Видео дня

Кадры опубликовали в местном Telegram-канале "Ху**ая Одесса" в понедельник, 17 июня. Однако детали происшествия авторы канала не уточнили.

На видео видно, как одна волна сбивает девушку, а пока она пытается подняться, другие волны смывают ее в море.

Неизвестно, когда произошел инцидент и смогли ли спасатели найти девушку в море. В Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области распространенные в сети кадры также пока не комментировали.

Отметим, что это уже второй подобный случай за месяц. 2 июня в Одессе смыло волной с пирса 20-летнюю лейтенантку полиции из Ривне Александру Олещук. Девушка приехала с коллегами отдохнуть в Одессу.

Во время фотосессии полицейскую сбила с ног волна, она упала, ударилась головой о плиты и ее смыло в море. Трагический момент зафиксировала камера наблюдения. Тело девушки водолазы искали три дня.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня в селе Белов Ривненского района попрощались с полицейской Александрой Олещук, которая погибла в Одессе 2 июня. Коллеги вспоминают девушку, как упорную, старательную, веселую и добрую.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!