В Одессе 20-летнюю лейтенантку полиции смыло волной с пирса: ее тело ищут водолазы

В Одессе 20-летнюю лейтенантку полиции вечером 2 июня смыло волной с пирса. Тело девушки ищут водолазы.

Об этом сообщили в ГСЧС. По данным соцсетей, девушка приехала с коллегами отдохнуть в Одессу и ушла делать снимки на известные плиты в Аркадии.

В какой-то момент полицейскую сбила с ног волна, она упала, ударилась головой о плиты и ее смыло в море.

Уточняется, что девушка, которую смыло волной в море, — 20-летняя полицейская из Ровно.

В настоящее время ее тело ищут водолазы, сообщили в ГСЧС.

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