В Одессе нашли тело 20-летней лейтенанта полиции, которую волной смыло с пирса

В среду, 5 июня, в Одессе водолазы ГСЧСнашли тело девушки. Несколько дней назад ее волной унесло с пирса в море.

Об этом сообщили в ведомстве. Девушку нашли неподалеку от места, где произошла трагедия.

"Сегодня днем, неподалеку от места, где произошла трагедия, водолазы обнаружили тело утопленницы", – отметили в ГСЧС.

Спасатели в очередной раз призвали соблюдать правила безопасности во время нахождения у водоемов и помнить, что один неправильный шаг может стоить жизни.

Напомним, в воскресенье, 2 июня 20-летнюю лейтенанта полиции вечером смыло волной с пирса в Одессе. Это произошло, когда девушку фотографировал ее парень.

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