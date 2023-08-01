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В Одессе разоблачили военного, который требовал "откаты" за ремонт казарм для мобилизованных. Фото

Анна Паскевич
Расследования
2 минуты
1,2 т.
В Одессе разоблачили военного, который требовал 'откаты' за ремонт казарм для мобилизованных. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе военного чиновника, который требовал "откаты" за ремонт казарм для мобилизованных. Участникам коррупционной схемы грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Об этом 1 августа сообщила пресс-служба СБУ. "Военная контрразведка Службы безопасности ликвидировала коррупционную схему в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении", – говорится в сообщении.

В Одессе разоблачили военного, который требовал "откаты" за ремонт казарм для мобилизованных. Фото

По данным следствия, чиновники регулярно требовали "откаты" от подрядчиков, выполнявших госзаказ по ремонтным работам на объектах Вооруженных сил Украины на Одесщине.

В частности, задокументирован факт вымогательства руководителем оборонного квартирно-эксплуатационного управления более 400 тыс. грн от представителей ремонтно-строительной компании.

В Одессе разоблачили военного, который требовал "откаты" за ремонт казарм для мобилизованных. Фото

Размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение в военный городок.

Для ведения "переговоров" с предпринимателями и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного – руководителя района электрических сетей в Одессе.

Сотрудники СБУ задержали того "на горячем" во время получения им всей суммы взятки от подрядчиков.

В Одессе разоблачили военного, который требовал "откаты" за ремонт казарм для мобилизованных. Фото

Также был разоблачен еще один участник сделки – руководитель аффилированной коммерческой структуры.

Через подконтрольные фирмы коммерсант выводил в тень и в дальнейшем "конвертировал" в наличные деньги, получаемые якобы за выполнение ремонтных работ на военных объектах.

В ходе обысков на рабочих местах участников "схемы" обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий.

В Одессе разоблачили военного, который требовал "откаты" за ремонт казарм для мобилизованных. Фото

Задержанному "посреднику" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения – заключения под стражу.

Расследование продолжается, фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 августа в Нацполиции заявили, что на Днепропетровщине проведены обыски у военкома, который с начала войны приобрел имущества на 350 тыс. долларов. Фигурант успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

– Ранее СБУ провела обыски у президента академии аграрных наук, который подозревается в растрате 150 тыс. га земли. Схема могла приносить ее участникам до $20 млн прибыли ежегодно.

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