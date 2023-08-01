В Одессе разоблачили военного, который требовал 'откаты' за ремонт казарм для мобилизованных. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе военного чиновника, который требовал "откаты" за ремонт казарм для мобилизованных. Участникам коррупционной схемы грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Об этом 1 августа сообщила пресс-служба СБУ. "Военная контрразведка Службы безопасности ликвидировала коррупционную схему в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении", – говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновники регулярно требовали "откаты" от подрядчиков, выполнявших госзаказ по ремонтным работам на объектах Вооруженных сил Украины на Одесщине.

В частности, задокументирован факт вымогательства руководителем оборонного квартирно-эксплуатационного управления более 400 тыс. грн от представителей ремонтно-строительной компании.

Размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение в военный городок.

Для ведения "переговоров" с предпринимателями и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного – руководителя района электрических сетей в Одессе.

Сотрудники СБУ задержали того "на горячем" во время получения им всей суммы взятки от подрядчиков.

Также был разоблачен еще один участник сделки – руководитель аффилированной коммерческой структуры.

Через подконтрольные фирмы коммерсант выводил в тень и в дальнейшем "конвертировал" в наличные деньги, получаемые якобы за выполнение ремонтных работ на военных объектах.

В ходе обысков на рабочих местах участников "схемы" обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий.

Задержанному "посреднику" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения – заключения под стражу.

Расследование продолжается, фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 августа в Нацполиции заявили, что на Днепропетровщине проведены обыски у военкома, который с начала войны приобрел имущества на 350 тыс. долларов. Фигурант успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

– Ранее СБУ провела обыски у президента академии аграрных наук, который подозревается в растрате 150 тыс. га земли. Схема могла приносить ее участникам до $20 млн прибыли ежегодно.

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