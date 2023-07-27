СБУ провела обыски у президента академии аграрных наук: он подозревается в растрате 150 тыс. га земли. Фото

Служба безопасности Украины провела обыск у президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало. Чиновника обвиняют в махинациях с землей и незаконной прибыли.

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Об этом сообщает УП, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Как сообщается, обыск был произведен через передачу 150 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель академии частным лицам.

Соответствующая схема могла приносить участникам до $20 млн прибыли ежегодно.

Также во время обыска в одном жилом помещении присутствовал депутат от "Батькивщины" Андрей Пузийчук, вероятно, это было сделано с целью давления на правоохранительные органы.

Пока в Национальной академии аграрных наук никак не прокомментировали эту ситуацию.

Как сообщается, в декабре 2019 года президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало подозревали во вмешательстве в деятельность работника правоохранительных органов.

Также в январе 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили Гадзало и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 гектаров особо ценных земель, принадлежащих НААН.

Согласно данным Счетной палаты, к началу 2020 года в постоянном пользовании Национальной академии аграрных наук было 465 тысяч гектаров земли, однако в Государственный земельный кадастр были внесены сведения лишь о 320 тысячах гектаров (69%). Информация о 145 тысячах гектаров земель отсутствует. Также регистрация права постоянного пользования земельными участками была осуществлена частично.

Также 21 мая 2021 года Гадзало было сообщено о подозрении по факту получения взятки в сумме 4 млн грн.

Напомним, что НАБУ и САП объявили подозрение действующему нардепу и ее помощнице, которые помогали мужчинам призывного возраста сбежать из Украины в условиях военного положения и всеобщей мобилизации. Они способствовали тому, чтобы украинцы попали в систему "Путь".

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