Один из водителей не предоставил преимущества в движении: в Харькове произошло ДТП, есть жертва, четыре человека пострадали. Фото

В Харькове, в понедельник, 30 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В результате столкновения внедорожника с другим автомобилем один человек погиб, еще четыре человека были госпитализированы с травмами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. Как стало известно, водитель внедорожника не уступил дорогу автомобилю BMW.

Как стало известно, происшествие произошло около 06:00 на перекрестке улиц Архитектора Алешина и Героев Харькова. При выезде на регулируемый перекресток 50-летний водитель внедорожника Mitsubishi Pajero проигнорировал дорожный знак и не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW.

В результате аварии 50-летний водитель Mitsubishi скончался на месте от полученных травм. Двое пассажиров, которые находились в салоне внедорожника, а также 24-летняя водитель и 25-летняя пассажирка автомобиля BMW, получив телесные повреждения, были госпитализированы.

Полицейские открыли уголовное провождение по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" УКУ, расследование продолжается.

Напомним, ранее в Харьковской области, на шоссе Новая Водолага – Ольховатка вблизи села Щебетуны произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля. В результате аварии погибла молодая женщина, еще три человека, в том числе двое малолетних детей, получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, на улице Дудинской в Харькове автомобиль Hyundai Accent на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух девушек в возрасте 13 и 14 лет. Водитель, которой оказалась судья Алла Токмакова, не сбавила скорость и не предоставила преимущество пешеходам. Обоих пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию, впоследствии одна из девушек смогла прийти в себя.

