В Одессе произошла массовая драка с участием лиц в камуфляже: в ТЦК заявили, что это фейк

В сети сообщили, что в ночь на 25 мая в Одессе, в курортном районе Аркадия, произошла массовая драка с участием гражданских и людей в камуфляже. В Одесском ТЦК и СП уже заявили, что эта информация – якобы фейк и манипуляция с целью сорвать комплектование Вооруженных сил.

Видео схватки распространили местные Telegram-каналы. В то время как в Facebook ТЦК назвали это усилением работы противника в информационном пространстве.

Реакция военкомата появилась после того, как в сети начали писать, что в драке якобы участвовали его представители.

"Официально сообщаем, что эта информация фейковая и распространяется специально для дестабилизации ситуации в стране. Кроме того, правоохранительные органы вообще отрицают информацию о присутствии военнослужащих на массовой схватке, которая произошла между гражданскими в Одессе", – говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что осуждают любые проявления насилия и отмечают важность единства и ответственности в это сверхсложное для нашей страны время.

В ГУ Нацполиции в Одесской области сообщили, что граждан, устроивших драки в Аркадии, привлекли к административной ответственности.

"Пять правонарушителей понесут наказание за мелкое хулиганство, а один из них еще и за появление в общественном месте в пьяном виде", – отметили правоохранители.

По данным полиции, трем участникам драки было 16-17 лет. Санкция статьи о мелком хулиганстве влечет наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов. Также статья предусматривает наказание в виде исправительной работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка или административный арест на срок до пятнадцати суток.

"Причину ссоры юноши объяснить не смогли. В то же время с заявлениями о совершении в отношении их каких-либо правонарушений в полицию не обращались", – отметили в НПУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В одном из районных ТЦК в Закарпатской области 23 мая скончался военнообязанный мужчина. Перед тем военно-врачебная комиссия признала его пригодным к прохождению службы.

– В Харькове работники ТЦК и СП вроде бы дважды в день избили мужчин. Инцидент зафиксирован на видео очевидцы. Сейчас в ТЦК утверждают, что их сотрудники были ранены.

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