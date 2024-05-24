На Закарпатье в ТЦК умер военнообязанный: назначена служебная проверка

В одном из районных ТЦК в Закарпатской области 23 мая скончался военнообязанный мужчина. Перед тем военно-врачебная комиссия признала его пригодным к прохождению службы.

Об этом официально сообщил Закарпатский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там акцентировали внимание на том, что не они формируют ВВК.

В частности, в ведомстве подчеркнули, что в состав внештатных военно-врачебных комиссий, действующих при ТЦК и СП, входят медики из учреждений здравоохранения коммунальной/государственной формы собственности, определенных исполнительным комитетом того или иного городского, сельского, поселкового совета.

"К сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии", – говорится в сообщении.

Там добавили, что подобное произошло в среду, 23 мая, в одном из подчиненных областному ведомству терцентре комплектования. У находившегося там военнообязанного, который по заключению ВВК был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие.

Отмечается, что на месте мужчине оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой, но медики уже констатировали его смерть.

"Выражаем соболезнования родным и близким. Сообщаем, что по этому факту назначена служебная проверка", – указали в Закарпатском ОТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 мая в Кривом Роге 44-летний военнообязанный скончался в стенах Саксаганского ТЦК. Родные мужчины заявили об избиении, а сотрудники центра утверждали, что у него произошел эпилептический приступ.

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