В Харькове гражданские подрались с военными во время оповещения граждан: в ТЦК отреагировали. Видео

В Харькове работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки якобы дважды за день избили мужчин. Инцидент зафиксирован на видео очевидцы. Сейчас в ТЦК утверждают, что их сотрудник был ранен.

Судя по многим видео конфликтам, жители города были шокированы поведением представителей ТЦК, которые в присутствии женщин и детей, а также полицейского применили физическую силу в отношении гражданских мужчин. К тому же на кадрах есть не только момент избиения, но и видно, как работник ТЦК оскорбляет женщину нецензурными ругательствами.

Однако в Харьковском ОТЦК и СП утверждают, что в сети "только фрагмент видео", а другие детали конфликта отсутствуют. По словам представителей ТЦК, это было "провокативное нападение" на их сотрудников, которое "началось из-за применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физической силы против военнослужащих".

Сопровождалась провокация "брутальной бранью и оскорблениями достоинства военных", отметили в ТЦК и сообщили, что в результате нападения "пострадал солдат роты охраны, которому были нанесены телесные повреждения".

"В ТЦК и СП этот военнослужащий проходит службу после тяжелого ранения, которое он получил в феврале 2023 года во время защиты Родины", - добавили в ТЦК и добавили, что ждут соответствующую правовую оценку и готовы "к полному содействию работе правоохранительных органов".

Также в Харьковском ТЦК осудили действия своих военнослужащих, которые "подверглись провоцированию".

"Безусловно, они не должны вступать в спор и физическое противостояние. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры. Случившееся не является нормальным и командование принимает все меры для предотвращения таких инцидентов", - отмечают в Харьковском ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные. В течение этого периода работники ТЦК не имеют оснований принудительной доставки людей на обновление персональных данных.

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