В Одессе нашли плод ребенка в мусорном контейнере: полиция установила личность матери. Фото

В воскресенье, 8 февраля, в Одессе был зафиксирован ужасный инцидент. В одном из районов города в мусорном контейнере был найден плод ребенка.

Правоохранители уже установили личность матери погибшего малыша. Об этом сообщили в местной полиции.

"Утром 8 февраля в мусорном контейнере в Пересипском районе обнаружили плод ребенка. Менее чем за час полицейским удалось установить личность матери – 37-летней горожанки", – говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что установленная личность имеет двух несовершеннолетних детей, однако несколько лет назад ее лишили родительских прав. Сейчас ее осматривают врачи.

Как сообщал OBOZ.UA , в Николаеве разыскивают мать младенца, которая оставила новорожденного в мусорном контейнере. Ребенка обнаружили днем 26 января и доставили в больницу.

Кроме того, ночью 15 января в Тернополе в одном из многоэтажных домов обнаружили младенца. Ребенка, которому на тот момент было всего несколько часов от рождения, оставили прямо в сумке.

Напомним, в Одессе во дворе общежития в Приморском районе обнаружили тело младенца. По предварительной информации, женщина выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки.

Также в декабре 2025 года в Надворной что на Прикарпатье посреди дня у входа в больницу обнаружили новорожденную девочку. Ребенок был аккуратно завернут в белое одеяло и оставлен без документов. Малышку сразу перенесли внутрь и начали согревать.

