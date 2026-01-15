В Тернополе в подъезде многоэтажки нашли младенца в сумке: полиция разыскивает мать

Ночью 15 января в Тернополе в одном из многоэтажных домов обнаружили младенца. Ребенка, которому на тот момент было всего несколько часов от роду, оставили просто в сумке.

К счастью, местные жители вовремя обнаружили младенца и его доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области.

Подробности инцидента

По информации правоохранителей, около 01:00 ночи 15 января сотрудникам Тернопольского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в подъезде одной из многоэтажек на улице Киевской обнаружили младенца в сумке. На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска, следователи, ювенальные полицейские и другие профильные службы.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, где его обследовали врачи. Медики установили, что ребенок – девочка, которая появилась на свет за несколько часов до того, как ее нашли. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители разыскивают мать ребенка, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия, а также прорабатывают записи с камер видеонаблюдения с целью выяснения всех обстоятельств.

В роддомах есть "окна жизни"

Правоохранители напоминают, что в приемном отделении роддома городской больницы №2 в Тернополе функционирует "окно жизни", где можно анонимно покинуть новорожденного ребенка.

Стоит отметить, что так называемое "окно жизни" есть практически в каждом роддоме. Это социальный проект, который представляет собой специально оборудованный пункт при больницах или роддомах для анонимного отказа от новорожденного ребенка.

Основная цель таких окон – спасти жизнь младенцу, если мать по каким-то причинам не может или не хочет его воспитывать. Это гуманная альтернатива опасным ситуациям, когда детей оставляют в подъездах или на улице.

Как только ребенка кладут в колыбель и закрывают окно, через 30–60 секунд в отделении больницы срабатывает сигнализация. Задержка нужна для того, чтобы мать могла уйти незамеченной. Медперсонал сразу забирает ребенка, проводит медицинский осмотр и сообщает в полицию и органы опеки для дальнейшего оформления документов.

