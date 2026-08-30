В Одессе мужчина застрелил родителей и покончил с собой: подробности трагедии

В Одессе на улице академика Уильямса мужчина застрелил своих родителей, ранил брата и забаррикадировался в квартире. А после прибытия полиции застрелился и сам.

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Об этом сообщила местная полиция. В свою очередь, в местных пабликах сообщили, что стрелок застрелился во время переговоров с правоохранителями.

Это произошло вечером в субботу, 29 августа.

"50-летний мужчина применил охотничье ружье, убил своих родителей и ранил брата в одном из многоквартирных домов в Киевском районе города. Пострадавший госпитализирован", – сообщили правоохранители.

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В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативники.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве двух и более человек.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, ведется следствие.

Как отмечается в нескольких одесских пабликах, стрелок-самоубийца ранее числился на учете как человек с психическими расстройствами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе пророссийский подросток спровоцировал драку с сотрудником ТЦК – парень сделал это за денежное вознаграждение из-за рубежа.

Также в Одесской области ГБР разоблачило организованную группу, которая, по данным следствия, незаконно удерживала мужчин, избивала их, запугивала и оказывала психологическое давление.

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