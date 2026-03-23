В Одессе мужчина взял в заложники бригаду 'скорой', которая прибыла на вызов: чем все закончилось

В Одессе мужчина взял в заложники бригаду "скорой", которая приехала на вызов к его матери. Виновник инцидента угрожал диспетчерам и медицинским работникам.

Об инциденте рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области. На странице центра в Facebook медики обнародовали фрагмент разговора.

Мужчина, называя себя военным, несколько раз угрожал диспетчерам "скорой" и взял в заложники бригаду экстренной медицинской помощи №26, которая прибыла к его матери. Он угрожал врачу и фельдшеру "самосудом", отправкой "на ноль" и мобилизацией.

На место инцидента прибыли правоохранители и психиатрическая бригада. Несмотря на угрозы, обошлось без пострадавших.

