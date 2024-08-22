В Одессе мужчина угрожал пистолетом работникам ТЦК и поплатился: делом занялась полиция

В Хаджибейском районе Одессы мужчина напал с пистолетом на работников ТЦК, когда те хотели проверить у него военно-учетные данные. Злоумышленником уже занялась полиция.

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Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции, правоохранители начали уголовное производство по факту угрозы убийством. Соответствующее видео распространили местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что мужчина размахивает оружием в сторону сотрудников ТЦК, угрожает и нецензурно ругается: "Я тебя сейчас с*ка завалю, пошел на**й".

"Мужчина спровоцировал конфликт с военными, угрожал им физической расправой и применением пистолета, который направлял на них, приставил к груди одного из военных, а затем скрылся", – говорится в сообщении Нацполиции.

Правоохранители установили, что нападающим оказался 38-летний мужчина. Он отказался объяснить свои действия. У нападающего изъяли пистолет, предварительно пневматический, под патрон Флобера. Оружие будет направлено на экспертизу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Ивано-Франковской области двое работников ТЦК силой пытались доставить мужчину в военкомат для уточнения военно-учетных данных. Суд постановил привлечь к административной ответственности командира роты и начальника мобилизационного отделения. Обоим был назначен штраф в 17 тысяч гривен.

– В Хмельницкой области задержали лидера преступной группировки, которая поджигала автомобили сотрудников территориальных центров комплектования. Злоумышленники действовали по заказу страны-террориста России.

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