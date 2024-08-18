На Прикарпатье суд оштрафовал работников ТЦК, которые пытались насильно задержать мужчину для уточнения военно-учетных данных

В Ивано-Франковской области двое работников ТЦК силой пытались доставить мужчину в военкомат для уточнения военно-учетных данных. Это дело рассмотрел Верховинский районный суд – материалы в него поступили от Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

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Командира роты охраны (капитан) и начальника мобилизационного отделения (майор) было решено привлечь к административной ответственности. Обоим был назначен штраф в 17 тысяч гривен. Об этом стало известно из постановлений суда от 14 и 15 августа.

Капитан и майор 10 июля получили от работников ГПСУ сообщения о том, что те в селе Ильцы Верховинского района обнаружили мужчину, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу. Оба работника ТЦК выехали на место вызова, а именно прибыли на остановку в селе.

Там они сказали мужчине, что ему нужно пройти в их автомобиль и поехать с ними для уточнения военно-учетных данных. При этом повестки ему не вручили.

Мужчина в ответ на это отказался садиться в машину ТЦК и пытался уйти. Военные повалили его на землю, после чего повели к автомобилю. Отмечается, что таким образом капитан и майор ограничили конституционные права гражданина на достоинство и неприкосновенность.

Прокурор Ивано-Франковской специализированной прокуратуры предоставил в качестве доказательства диск с записью, где зафиксировано, как мужчины в военной форме вблизи автомобиля с надписью "Первинна медична допомога" повалили на землю мужчину, после чего посадили его в автомобиль.

Суд, рассмотрев все материалы дела, постановил, что оба работника ТЦК превысили свои служебные полномочия, то есть умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий. Они совершили правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.172-14 КУоАП.

Отмечается, что постановление может быть обжаловано лицом, привлеченным к административной ответственности, его законным представителем, защитником в течение десяти дней со дня вынесения постановления в Ивано-Франковский апелляционный суд через Верховинский районный суд.

Как сообщал OBOZ.UA, Закарпатский окружной административный суд вынес решение о праве ТЦК мобилизовать военнообязанного мужчину, даже если он имеет бронь. Это может произойти при условии, если гражданин не сообщил о ней своевременно.

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