В Одессе мать нашла сына дома убитым: выяснились детали трагедии. Фото и видео
В Одессе женщина, вернувшись домой, обнаружила тело сына. Полицейские задержали 39-летнего мужчину по подозрению в убийстве знакомого.
Как сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, злоумышленник нанес хозяину многочисленные ножевые ранения шеи, туловища и конечностей. Правоохранители установили круг общения убитого, среди которого нашлись свидетели, указавшие на правонарушителя (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость дальше).
Задержанному объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершение умышленного убийства правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Полтавской области 29-летний мужчина жестоко убил своих родителей. На теле супругов было обнаружено не менее 15 ранений, несовместимых с жизнью. Полтавский районный суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.
Обременительным обстоятельством при определении меры наказания стал тот факт, что подсудимый пытался уйти от следствия. Также он к моменту совершения преступления находился на испытательном сроке за совершение краж.
В Черновицкой области вернувшийся из интерната парень убил свою мать и восьмилетнюю сестренку. 22-летний убийца всю жизнь проведет за решеткой. Верховный суд поставил точку в резонансном деле, которое ошеломило многих украинцев. Ни болезнь, ни инвалидность парня не стали смягчающими обстоятельствами, а на максимальном наказании настаивал даже родной дедушка.
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