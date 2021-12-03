Вернулся из интерната и убил маму с сестрой. На Буковине суд вынес приговор парню с аутизмом: новые детали

22-летний Сергей Гушуватый, убивший в Черновицкой области маму и восьмилетнюю сестренку, всю жизнь проведет за решеткой. Верховный Суд поставил точку в резонансном деле, которое потрясло многих украинцев. Ни болезнь, ни инвалидность парня не стали смягчающими обстоятельствами, а на максимальном наказании настаивал даже родной дедушка.

Подробнее о трагедии и что к ней привело – читайте в материале OBOZREVATEL.

Наталия Гушуватая с семьей жила в городе Кицмань Черновицкой области. Ее первый муж загадочно погиб, когда их сын Сережа был маленьким – тело мужчины нашли возле железнодорожного пути. Так до конца и не прояснились все обстоятельства случившегося.

Одной растить сына, который отставал в развитии, Наталье было непросто. Сначала мальчик занимался в Кицманьском учебно-воспитательном комплексе, но не справлялся с учебой, были и проблемы с общением – и тогда мать поместила ребенка в специализированный интернат.

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Наталья Гушуватая ранее работала акушеркой в родильном отделении Кицманьской центральной районной больницы. Однако несколько лет назад рассчиталась, так как не с кем было оставлять маленькую дочку, когда выпадали ночные смены. К тому же у Натальи появился мужчина, потому она чувствовала себя финансово увереннее. Однако совместная жизнь не сложилась и женщина сама растила дочку Анну-Марию.

Сначала девочка училась в кицманьской школе, а накануне трагедии мама перевела ее в другое учебное заведение – в соседнем районе. Местные жители рассказали, что женщина якобы нашла там работу, потому могла возить туда ребенка.

Анна-Мария перестала появляться в школе 25 сентября 2019 г., учителя пытались дозвониться матери, но телефон был отключен. Однако в полицию никто не заявил...

Тревогу через несколько дней забил родственник Наталии, когда не смог с ней связаться. Из Хмельницкой области приехали и ее родители, тоже встревоженные молчанием дочери. Во время осмотра территории полицейские увидели в колодце тела.

Наталия и Анна-Мария были в верхней одежде, будто собирались куда-то идти. Девочка завернута в целлофан – как мумия.

На теле женщины обнаружили 20 ножевых ранений, на теле восьмилетней девочки – десять.

В доме, где жили женщина с дочкой, правоохранители нашли записку с текстом "Пора нам прощаться. Простите за все, что было". Впоследствии выяснилось, что ее написал сын Наталии – Сергей.

Полиция Черновицкой области объявила тогда еще 20-летнего парня в розыск. Спустя пять дней подозреваемый в тяжком преступлении был задержан на киевском вокзале.

Сергей был инвалидом детства второй группы (диагноз – аутизм). За несколько месяцев до трагедии он вернулся из интерната, однако не остался жить с мамой и сестренкой, а переехал к дедушке.

Соседи рассказали OBOZREVATEL, что часто слышали ссоры между матерью и сыном. "У Наталии была непростая жизнь, но она то и дело попрекала Сережу, что он "ничего не может". Плюс ко всему, хотела, чтобы выплаты по инвалидности (а это около трех тысяч гривен) парень отдавал ей – до совершеннолетия сына именно она распоряжалась деньгами. Однако повзрослевший сын был не согласен с этим", – объяснили соседи.

Как в семье, где мать очень любила своих детей, дошло до такого, не понимает никто. Люди говорят, что женщина всегда заботилась и о сыне, и о дочке. Когда Сергей был в интернате, они постоянно совершали "вылазки": вместе ездили погулять, провести время.

"Сережа так трогательно заботился о сестричке, потому мы долго не могли поверить, что убийца именно он", – поделились соседи.

Кицманьский районный суд Черновицкой области в конце декабря 2020 года с участием присяжных рассмотрел уголовное производство по обвинению Сергея Гушуватого в двойном убийстве. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Однако и Сергей, и защитник, несмотря на то, что парень признался в совершении такого страшного преступления, посчитали такое наказание слишком суровым. Но в марте 2021 года Апеляционный суд Черновицкой области оставил в силе решение суда первой инстанции. Однако и после этого Сергей не отступил. Делом занялся Верховный Суд.

Отметим, во время процесса выяснилось, что убийство Наталии Гушуватой не было совершено в состоянии аффекта – оно тщательно планировалось. Нож парень принес с собой. Сначала убил маму, а потом уже и сестренку, оказавшуюся свидетелем убийства. Потом перенес тела в колодец – чтобы спрятать, и подчистил место преступления...

Ни болезнь парня, ни его инвалидность, ни раскаяние и помощь в раскрытие преступления не стали смягчающими обстоятельствами и не повлияли на решение судов. А в кассационной жалобе Верховный Суд также не увидел причин для менее сурового наказания убийце. На максимальном сроке настаивал даже дедушка Сергея со стороны матери, потерявший дочь и внучку.

До конца жизни Сергей Гушуватый будет находиться в тюрьме.