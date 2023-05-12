В Одессе командир военного госпиталя предлагал оформить инвалидность за $5 тысяч: его задержали

В Одессе поймали на взятке командира военного госпиталя. Он предложил военнослужащему за 5 тыс. долларов помочь в оформлении инвалидности.

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Фигурант был задержан 11 мая после получения взятки, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, военнослужащий, имеющий проблемы со здоровьем, должен был в установленном порядке пройти военно-врачебную комиссию для получения группы инвалидности.

По совету знакомого он обратился к одному из командиров военного госпиталя.

Тот, не являясь компетентным и не обратившись к специалистам, сразу заявил, что болезни мужчины "не дотягивают" до инвалидности, но вопрос можно "решить" за 5 тыс. долларов.

После этого военнослужащий обратился к правоохранителям.

Следователи отдела детективов полиции Одесщины совместно с СБУ под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры задержали подозреваемого сразу после получения взятки через посредника.

Вещественные улики изъяли. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Согласно ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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