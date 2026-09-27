В Одессе иностранец на блокпосту сбил троих сотрудников ТЦК и двух полицейских. Фото

26 сентября в Одессе произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Иностранный водитель на блокпосту сбил троих сотрудников ТЦК и двух полицейских, а также повредил автомобили.

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Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Что известно

ДТП с пострадавшими произошло на улице Среднефонтанской.

Предварительно установлено, что на мобильном блокпосту, где сотрудники полиции совместно с сотрудниками ТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению граждан, 52-летний иностранец на BMW врезался в четыре транспортных средства, стоявшие в пробке.

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"В результате столкновения произошел наезд на двух полицейских и трех военнослужащих. Повреждены пять автомобилей", – сообщили в полиции Одесской области.

Все пятеро пострадавших были госпитализированы. Устанавливается степень тяжести полученных ими травм.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области и патрульные полицейские. Все участники ДТП будут проверены на состояние опьянения. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. После этого событию будет дана соответствующая правовая квалификация", – резюмировали в полиции региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области в ДТП пострадали шесть человек. В частности , в результате столкновения сразу четырех автомобилей травмы получили трое детей.

Также под Киевом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электроскутера. Пострадали двое детей.

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