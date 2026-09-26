В Житомирской области в ДТП пострадали шесть человек, среди них дети. Фото

Утром на автодороге М-06 Киев – Чоп в Житомирском районе произошла масштабная авария с участием четырех транспортных средств. В результате столкновения травмы получили шесть человек.

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Среди раненых оказались трое детей. Об этом сообщили в патрульной полиции Житомирской области.

Столкновение грузовиков и легковушек

ДТП произошло на 149 км трассы вблизи села Березовка недалеко от села Садки. На дороге столкнулись сразу два грузовых и два легковых автомобиля.

Для спасения одного из участников аварии потребовалась помощь сотрудников ГСЧС. С помощью специального электроинструмента деблокировали водителя, зажатого в поврежденной легковушке, после чего передали его врачам. Все остальные пострадавшие также были госпитализированы.

Схема объезда и движение по трассе

Из-за аварии движение в направлении Киева частично перекрыто. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Полиция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам. Объезд участка, где произошло ДТП, организован через Житомир. Водителей призывают заранее планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений.

Главные истории дня

Напомним, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров одной из машин, в том числе несовершеннолетняя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения машин пострадали три человека, среди которых есть ребенок.

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