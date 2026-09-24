Под Киевом произошло ДТП с участием легковушки и электроскутера: пострадали двое детей. Фото
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В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и скутера. В результате столкновения транспортных средств травмы получили двое малолетних мальчиков.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшими произошло на днях в селе Счастливое Бориспольского района. Предварительно полицейские установили, что 32-летний водитель автомобиля Volkswagen, совершая поворот налево, столкнулся с электроскутером NISA, который двигался навстречу.
"В результате ДТП 13-летний водитель двухколесного транспортного средства и его 9-летний пассажир получили телесные повреждения. Оба госпитализированы", – уточнили в полиции.
По факту ДТП с пострадавшими (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров одной из машин, в том числе несовершеннолетняя.
Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения машин пострадали три человека, среди которых есть ребенок.
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