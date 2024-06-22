В Одессе девушка на Mercedes переехала пешехода: видео с места и первые детали трагедии

В субботу, 22 июня, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера Mercedes и пешехода. В результате аварии женщина оказалась под колесами автомобиля.

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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Кроме правоохранителей к месту аварии оперативно прибыла карета скорой помощи. Очевидцы, которые стали свидетелями аварии, также пытались оказать помощь пострадавшей.

По информации местных Telegram-каналов, авария произошла на улице Екатерининской. Также в сети опубликовали первые кадры с места ДТП, на которых видно, что пострадавшая лежит под колесами транспортного средства. На фото видно, что кроссовер Mercedes остановился в нескольких метрах после пешеходного перехода.

По состоянию на 15:30 информации о состоянии пострадавшей нет. Также пока неизвестны причины аварии.

Напомним, во Львове автобус наехал на 11-летнего велосипедиста. Мальчик получил телесные повреждения, его доставили в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июня в селе Фонтанка под Одессой, возле ТЦ "Ривьера", водитель на полной скорости сбил людей на пешеходном переходе. Есть пострадавшие, их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что утром 22 июня в Румынии перевернулся автобус с украинцами. Около 50 украинских туристов ехали на отдых в Болгарию. Пострадали девять человек, причиной аварии могло стать то, что водитель заснул за рулем.