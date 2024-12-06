В Нью-Йорке на Манхэттене застрелили гендиректора крупной страховой компании. Фото

В среду, 6 декабря, в США в центре Нью-Йорка произошло дерзкое нападение на Брайана Томпсона, гендиректора ведущей американской компании в области медицинского страхования UnitedHealthcare. Его застрелили на Мангеттене вблизи гостиницы New York Hilton, где он должен был выступить на конференции инвесторов.

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Об этом пишет ABC7, ссылаясь на источники полиции. По словам правоохранителей, в ближайшее время киллер может быть идентифицирован.

50-летний Брайан Томпсон получил смертельное ранение около 7 утра на Шестой авеню между 53-й и 54-й улицами. Его доставили в больницу Mount Sinai West, где он впоследствии скончался.

По данным полиции, нападающий ждал Томпсона у входа в гостиницу и произвел несколько выстрелов в спину и ногу жертвы.

По словам полиции, нападение было четко спланированным: подозреваемый находился на месте по меньшей мере за пять минут до стрельбы.

После этого киллер скрылся через переулок Ziegfeld Alleyway на велосипеде, который, вероятно, был заранее подготовлен.

Что известно о подозреваемом

Полиция обнародовала описание стрелка: мужчина ростом около 185 см, худощавого телосложения. Во время нападения он был одет в черную одежду, включая шапку, лыжную маску и рюкзак.

На месте происшествия были найдены гильзы с надписями "отрицать", "защищать" и "снимать", что детективы трактуют как возможное сообщение от подозреваемого.

Следователи считают, что у стрелка могла быть личная неприязнь к компании UnitedHealthcare. Они проверяют все жалобы и угрозы, ранее поступавшие в адрес Томпсона или компании.

Орудия преступления и другие доказательства

По словам полиции, для нападения злоумышленник использовал пистолет B&T Station Six, который известен тем, что почти бесшумно стреляет. Это оружие редко встречается, и полиция отслеживает все недавние продажи таких пистолетов.

Также следователи обнаружили ряд доказательств, включая видео с камер наблюдения, бутылку с водой и обертки от батончиков в кафе Starbucks, которое подозреваемый посещал за несколько минут до стрельбы. Найденный на месте преступления телефон уже исследуется полицией.

Охота на стрелка продолжается

Полиция продолжает поиски подозреваемого и имеет важные следы. Кроме того, правоохранители объявили вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за любую информацию об убийце.

Следователи надеются, что смогут идентифицировать его по отпечаткам пальцев, оставленным на бутылке из-под воды и двум оберткам от батончиков, которые он выбросил в Starbucks.

Правоохранители опубликовали фотографии подозреваемого, сделанные, по-видимому, в хостеле HI New York City, в котором он поселился за несколько дней до совершения преступления.

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