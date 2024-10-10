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Не смирился с принудительным выселением из квартиры: в Вильнюсе мужчина застрелил адвоката и ранил двоих полицейских. Фото

Ольга Липич
Расследования
2 минуты
1,2 т.
Не смирился с принудительным выселением из квартиры: в Вильнюсе мужчина застрелил адвоката и ранил двоих полицейских. Фото

В центре Вильнюса (Литва) в четверг, 10 октября, произошла стрельба, в результате которой ранения получили двое полицейских, еще один человек погиб. Стрелком оказался мужчина, который не согласился с решением суда о выселении его из квартиры.

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Погибший мужчина Леонид Пчелинцев был адвокатом стрелка. О трагедии пишет издание Delfi. Подозреваемого задержали на месте инцидента.

Ранения получили двое полицейских – мужчина и женщина. Мужчина был ранен в грудь, женщина – в ногу. Сейчас они находятся в больнице. Правоохранителям повезло, что на них были бронежилеты.

Не смирился с принудительным выселением из квартиры: в Вильнюсе мужчина застрелил адвоката и ранил двоих полицейских. Фото

"Угрозы жизни сотрудников нет. Их спасли бронежилеты. Полицейские избежалисерьезных ранений", - ссообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис. Полицейского перевели из реанимации в обычную палату, а сотруднице полиции, вероятнее всего, назначат амбулаторное лечение.

Представитель совета адвокатов Миндаугас Кукайтис подтвердил Delfi, что во время инцидента был застрелен адвокат Леонид Пчелинцев.

Не смирился с принудительным выселением из квартиры: в Вильнюсе мужчина застрелил адвоката и ранил двоих полицейских. Фото
Не смирился с принудительным выселением из квартиры: в Вильнюсе мужчина застрелил адвоката и ранил двоих полицейских. Фото

"Насколько мне известно, проводили выселение на основании постановления суда. В процедуре участвовали коллектор и адвокат, человек не согласился выполнить законное постановление суда. Когда приехала полиция, человек открыл огонь", – сказал Кукайтис.

По его словам, в Литве это первый случай гибели адвоката при исполнении обязанностей. Он также добавил, что ответственность должны понести и те, кто выдают людям разрешение на оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области ссора во дворе жилищного комплекса закончился стрельбой. Местный житель несколько раз выстрелил в охранника, пытавшегося разрешить конфликт между соседями.

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