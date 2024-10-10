Не смирился с принудительным выселением из квартиры: в Вильнюсе мужчина застрелил адвоката и ранил двоих полицейских. Фото

В центре Вильнюса (Литва) в четверг, 10 октября, произошла стрельба, в результате которой ранения получили двое полицейских, еще один человек погиб. Стрелком оказался мужчина, который не согласился с решением суда о выселении его из квартиры.

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Погибший мужчина Леонид Пчелинцев был адвокатом стрелка. О трагедии пишет издание Delfi. Подозреваемого задержали на месте инцидента.

Ранения получили двое полицейских – мужчина и женщина. Мужчина был ранен в грудь, женщина – в ногу. Сейчас они находятся в больнице. Правоохранителям повезло, что на них были бронежилеты.

"Угрозы жизни сотрудников нет. Их спасли бронежилеты. Полицейские избежалисерьезных ранений", - ссообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис. Полицейского перевели из реанимации в обычную палату, а сотруднице полиции, вероятнее всего, назначат амбулаторное лечение.

Представитель совета адвокатов Миндаугас Кукайтис подтвердил Delfi, что во время инцидента был застрелен адвокат Леонид Пчелинцев.

"Насколько мне известно, проводили выселение на основании постановления суда. В процедуре участвовали коллектор и адвокат, человек не согласился выполнить законное постановление суда. Когда приехала полиция, человек открыл огонь", – сказал Кукайтис.

По его словам, в Литве это первый случай гибели адвоката при исполнении обязанностей. Он также добавил, что ответственность должны понести и те, кто выдают людям разрешение на оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области ссора во дворе жилищного комплекса закончился стрельбой. Местный житель несколько раз выстрелил в охранника, пытавшегося разрешить конфликт между соседями.

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