В Никополе 10-летняя девочка умерла после побоев мачехи: резонансные детали

В Никополе Днепропетровской области 19 февраля доставили в больницу 10-летнюю девочку с травмами головы. Ребенок умер через два часа, не приходя в сознание.

Как выяснило следствие, девочку избила мачеха, потому что та "не слушалась" и "неродная". на теле ребенка обнаружили следы побоев разной давности. О трагедии рассказали в Днепровской областной прокуратуре и в Офисе генерального прокурора Украины.

Что известно о смерти ребенка

Ребенка привезли в реанимацию Никопольской городской больницы в 17:30 19 февраля. У девочки медики диагностировали внутричерепную гематому, закрытую черепно-мозговую травму и мозговую кому.

Несмотря на усилия врачей, через два часа ребенок умер.

На момент получения травм отец девочки находился на работе. За ней присматривала мачеха.

"По дороге в медучреждение 23-летняя мачеха сначала утверждала, что ребенок упал на улице. Затем изменила версию: разозлилась, потому что девочка взяла ее косметику. Ударила. Та упала, ударилась об пол. Но внешнее состояние ребенка свидетельствовало, что насилие продолжалось значительно дольше. Многочисленные синяки и гематомы, рваные раны на шее от ногтей, следы ударов разной степени давности", – рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Впоследствии женщина признала, что и раньше применяла к ребенку физическое насилие. Потому что, мол, девочка "не слушалась" и является ей "неродной".

Отец умершего ребенка утверждает, что издевательств над ребенком со стороны жены не замечал, не видел он также в состоянии дочери ничего, что бы вызвало у него беспокойство.

"На учете соцслужб семья не состояла. Из-за дистанционного обучения физическое состояние ребенка оставалось и без внимания педагогов. Фактически он оставался с жестоким обращением наедине. Подозреваемая задержана, ей вручено подозрение по ч. 2 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть ребенка. Прокуроры обратились в суд с ходатайством о содержании ее под стражей", – отметил генпрокурор.

В прокуратуре области добавили, что такженачато уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, ст. 166 УК Украины. Проверяются и факты возможных пыток близкими людьми.

В семье есть еще двое родных обоим родителям малолетних детей - мальчик 2024 года и девочка 2022 года рождения. Состояние детей удовлетворительное. Они находятся с отцом.

"Защита прав детей является одним из моих личных приоритетов. Мы видим факты, которые сложно принять как реальность. Но будем говорить о них без замалчивания. Потому что каждый взрослый должен четко понимать: насилие над детьми – неприемлемо. Наказание будет максимальным", – заверил Кравченко.

Досудебное расследование осуществляют следователи Никопольского РУП ГУНП в Днепропетровской области.

