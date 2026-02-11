На Львовщине в заброшенном доме умер двухлетний мальчик: родителям объявили о подозрении. Фото

Во Львовской области умер двухлетний мальчик, которого в больницу доставили уже в критическом состоянии. Следствие устанавливает, что родители не оказали ребенку должной помощи, а социальные службы, которые должны были заниматься семьей, могли не выполнить своих обязанностей.

Трагедия произошла 9 февраля в одном из сел Мостиской громады. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Двухлетнего мальчика в больницу доставил крестный отец семьи, который заметил резкое ухудшение состояния ребенка. Несмотря на признаки критического состояния, родители не обратились за экстренной медицинской помощью и не вызвали скорую.

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение, однако медики не смогли его спасти – примерно через час мальчик умер. По предварительным выводам врачей, причинами смерти стали переохлаждение, обезвоживание и критический дефицит массы тела.

42-летнюю мать и 43-летнего отца задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Яворивской окружной прокуратуры им сообщили о подозрении по ст. 166 УК Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

В этой семье воспитывались еще четверо малолетних детей. При осмотре помещения правоохранители зафиксировали антисанитарные условия, которые, по оценке следствия, представляли реальную угрозу жизни и здоровью детей. Решением исполкома громады детей немедленно отобрали у родителей: сейчас они находятся в больнице, после чего будут устроены в специализированное учреждение.

Отдельно следователи открыли уголовное производство в отношении работников социальных служб по ч. 3 ст. 367 УК Украины – служебная халатность. По данным следствия, именно эти службы должны были осуществлять контроль и сопровождение семьи, однако надлежащие меры приняты не были.

