На территории воинской части в Киеве умер новобранец из Бразилии: дело расследует полиция

24-летний гражданин Бразилии Бруну Габриэл Леал да Силва умер в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года на территории воинской части в Киеве. Полиция открыла досудебное расследование после обнаружения его тела и выясняет обстоятельства смерти.

Об обстоятельствах гибели сообщило издание Kyiv Independent по результатам собственного расследования со ссылкой на бывших военнослужащих подразделения. В Офисе генерального прокурора подтвердили, что правоохранители начали производство после обнаружения тела на территории части.

В военной разведке заявили, что назначили внутреннюю проверку.

Обстоятельства в части

По данным журналистов, Леал да Силва находился в подразделении Advanced Company, которое возглавляет гражданин Бразилии Леандерсон Паулино. Подразделение действует в структуре военной разведки Украины и входит в состав формирования Revanche в составе Интернационального легиона.

Бывшие бойцы рассказали журналистам, что в подразделении применяли строгие дисциплинарные практики. Один из них заявил: "Это был батальон, который пытал людей. Злоупотребления там были нормой". Свидетели описали случаи избиения, обливания холодной водой, удары электрическим током и другие формы жесткого обращения.

В письменном ответе ГУР подтвердило, что на момент смерти Леал да Силва находился в пункте временной дислокации как кандидат на подписание контракта. В ведомстве добавили, что откроют собственное служебное расследование относительно деятельности подразделения.

Хронология событий

По словам бывших военных, в ночь смерти новобранца отпустили за пределы базы. Он вернулся с опозданием и в состоянии алкогольного опьянения, что противоречило внутренним правилам. После этого, как утверждают источники, его заставили провести спарринг в боксерских перчатках с другим военным.

Один из бывших бойцов сказал, что после спарринга мужчина "шутил и не выглядел травмированным". Позже в тот же вечер группа военных отвела его в небольшое помещение, которое называли "контейнером". Свидетели рассказали, что слышали крики и звуки ударов примерно 40 минут.

На следующее утро тело Леал да Силвы нашли у входа на территорию базы. Несколько военных заявили, что видели многочисленные синяки и следы на его теле. Правоохранительные органы не предоставили деталей судебно-медицинской экспертизы, ссылаясь на тайну следствия.

Жалобы и проверки

Журналисты сообщают, что ранее отдельные иностранные военные пытались жаловаться на условия службы в подразделении. По их словам, они обращались к украинским командирам и в консульские учреждения.

Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило, что за несколько дней до смерти Леал да Силва написал электронное письмо в консульство в Киеве. В нем он сообщил о жестком обращении и изъятии паспорта. В ведомстве отметили, что ему посоветовали обратиться к командованию подразделения и сообщили о возможности получить новый паспорт в консульстве, однако он туда не прибыл.

В ГУР заявили, что военнослужащие могут сообщать о возможных злоупотреблениях высшему командованию. Представители ведомства также признали, что процедура рассмотрения жалоб иностранных добровольцев требует дополнительного внимания.

Голос иностранцев

Бразильские военные, которые согласились говорить с журналистами, заявили, что сделали это несмотря на страх мести. Они объяснили, что считают злоупотребления в подразделении продолжающимися и боятся новых жертв.

"Я не хочу, чтобы другие люди пережили то, что пережил я", – сказал один из бывших военных.

Другой отметил, что публичность важна для тех, кто только планирует приехать в Украину.

"Я думаю, важно освещать все неэтичные вещи, которые происходят, потому что многие люди приезжают помочь Украине и не ожидают того, что здесь произойдет. Поведение вообще не является профессиональным", – сказал он. И добавил: "Я не думаю, что кто-то заслуживает жестокого обращения. Люди приезжают помочь – не для того, чтобы их пытали, не для того, чтобы их били, не для того, чтобы их сажали или лишали свободы".

Еще один военный назвал ситуацию "гонкой до следующей смерти". "Если это не остановится в какой-то момент, это продолжится", – сказал он. "Бруну не повезло так, как мне".

Некоторые собеседники отметили, что ожидают ответственности. "Они должны заплатить за все, что делают", – заявил бывший боец. По его словам, описанные им действия превратили подразделение в нечто другое: "Это не ощущалось как военная часть. Это было похоже на картель".

Один из бразильцев, который ранее подавал жалобы украинскому командованию, сказал, что публичность также нужна для защиты репутации Украины и иностранных добровольцев. "Девяносто процентов бразильцев здесь работают честно", – подчеркнул он. "И жалобы, которые появляются, – это бразильцы, которые разоблачают этих преступников".

Часть опрошенных уже покинула Украину, другие продолжают воевать в других подразделениях. "Я до сих пор поддерживаю Украину, потому что считаю, что есть лучшие роты, лучшие батальоны. Я не думаю, что вся Украина такая. За время, что я здесь, я уже знаю: да, есть недостатки, но не на таком уровне", – сказал один из бразильских военных.

Он добавил, что главная цель для него не изменилась. "Суверенитет Украины под угрозой. И это не меняет конечной цели. Поэтому мое намерение осталось тем же, просто подальше от Advanced".

Многие из них до сих пор эмоционально реагируют на смерть Леал да Силвы. Один из военных напомнил, что тот еще не подписал контракт и уже решил вернуться домой. "Бруну был простым парнем из Бразилии, из Пернамбука. Единственное, чего он хотел, – это поехать домой. И все", – сказал он.

Позиция полиции

Правоохранители подтвердили, что расследуют обстоятельства смерти иностранца на территории воинской части в Киеве. Происшествие произошло в конце декабря прошлого года.

"Полицейские расследуют обстоятельства смерти иностранца на территории воинской части в Киеве. Событие произошло в конце декабря прошлого года. Предварительно установлено, мужчина был добровольцем и проходил военную подготовку. После одного из этапов обучения ему стало плохо и на следующий день он умер", – сообщили 20 февраля на Официальной странице ГУНП в г. Киеве.

По данному факту продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Тело умершего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

