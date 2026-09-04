В Николаеве женщина убила знакомого шампуром: подозреваемую взяли под стражу. Фото

В Николаеве 41-летняя женщина во время конфликта нанесла знакомому удар шампуром в шею, от которого он скончался на месте. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности освобождения под залог.

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Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура. По данным следствия, трагедия произошла вечером 29 августа 2026 года на территории одного из домовладений в Ингульском районе города.

Подробности трагедии и расследования

По данным правоохранителей, между женщиной и её 43-летним знакомым возник внезапный конфликт. Во время ссоры она ударила мужчину шампуром в область шеи.

От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ей грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Главные истории дня

Досудебное расследование проводят следователи отделения полиции №2 МРУП ГУНП в Николаевской области.

Напомним, 29 августа в Одесской области правоохранители обнаружили тело 15-летней девушки на сельской свалке. Накануне её мать сообщила в полицию об исчезновении дочери, после чего начались поиски. Тело несовершеннолетней нашли со связанными руками, спрятанным в мешке.

По предварительной информации, смерть наступила в результате удушения, а для установления окончательной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители задержали 19-летнего односельчанина погибшей, которого считают причастным к преступлению. В случае доказательства вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, 20 июня в Харькове мужчина с осколком разбитой бутылки напал на прохожих в Холодногорском районе. В результате инцидента пострадали как минимум три человека, а правоохранители задержали нападавшего.

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