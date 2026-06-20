В Харькове мужчина напал на прохожих, есть раненые
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Вечером в субботу, 20 июня, в Харькове мужчина с осколком разбитой бутылки напал на прохожих. Инцидент произошел на Холодной Горе; пострадали как минимум три человека.
Об этом сообщали местные медиа, отмечая, что нападавший уже задержан. Позже это подтвердили в полиции Харьковской области.
Отметим, что сначала харьковские каналы сообщали как минимум о четырех пострадавших в разных местах района. Впоследствии появилась информация уже о девяти раненых.
В полиции же сообщили, что по состоянию на 21:45 известно о трех пострадавших.
Подробности инцидента
Нападение произошло 20 июня около 17:30 на территории Холодногорского района. 22-летний уроженец Черкасс ворвался в торговый киоск и осколком разбитой бутылки нанес резаные раны мужчине, после чего ударил кулаком по голове продавщицу.
Убегая с места преступления, нападавший также ударил ногой по лицу проходившую мимо пожилую женщину. Пострадавшим оказывается помощь.
Оперативники полиции задержали мужчину за дерзкое нападение на людей. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Проводятся первоочередные следственные действия.
Дополняется...