В Харькове мужчина напал на прохожих, есть раненые

Вечером в субботу, 20 июня, в Харькове мужчина с осколком разбитой бутылки напал на прохожих. Инцидент произошел на Холодной Горе; пострадали как минимум три человека.

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Об этом сообщали местные медиа, отмечая, что нападавший уже задержан. Позже это подтвердили в полиции Харьковской области.

Отметим, что сначала харьковские каналы сообщали как минимум о четырех пострадавших в разных местах района. Впоследствии появилась информация уже о девяти раненых.

В полиции же сообщили, что по состоянию на 21:45 известно о трех пострадавших.

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Подробности инцидента

Нападение произошло 20 июня около 17:30 на территории Холодногорского района. 22-летний уроженец Черкасс ворвался в торговый киоск и осколком разбитой бутылки нанес резаные раны мужчине, после чего ударил кулаком по голове продавщицу.

Убегая с места преступления, нападавший также ударил ногой по лицу проходившую мимо пожилую женщину. Пострадавшим оказывается помощь.

Оперативники полиции задержали мужчину за дерзкое нападение на людей. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Проводятся первоочередные следственные действия.

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