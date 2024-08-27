В Николаеве задержан агент ФСБ, который под видом курьера шпионил за подразделениями морпехов. Фото

Служба безопасности Украины задержала очередного агента российской ФСБ. Он действовал в Николаеве и по указаниям российских кураторов шпионил за подразделениями украинских войск, обороняющих портовый город.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В ведомстве отметили, что шпиону грозит пожизненное заключение.

Однако для задержанного пребывания в тюрьме будет привычным. Он – бывший заключенный, почти 20 лет отсидевший за убийство, ограбление и разбой.

В поле зрения российской спецслужбы злоумышленник попал еще во время пребывания за решеткой. Когда же он вышел на свободу, кадровый сотрудник ФСБ связался с ним через мессенджеры.

Российский спецслужб завербовал бывшего заключенного, предложив сотрудничество в обмен на деньги.

Агенту наработали прикрытие его разведывательно-подрывной деятельности. Для этого он устроился в местный сервис доставки, где под видом курьера объезжал на скутере Николаев и фиксировал военные объекты.

Больше всего врага интересовали пункты базирования морской пехоты ВСУ, а также логистические центры с вооружением и боеприпасами.

Получившуюся информацию шпион направлял российскому куратору через мессенджер в виде фото- и видеофайлов с текстовым описанием.

СБУ заблаговременно разоблачила предателя, задокументировала его преступные действия и задержала с поличным, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с поличным с россиянами.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Донецкой области сотрудники СБУ задержала агента РФ, который готовил удары по военным госпиталям и аэродромам. Предатель, пытаясь собрать нужные врагу данные, ездил по городу, а также разведывал информацию во время общения со знакомыми.

Ранее СБУ задержала риелтора, корректировавшего двойной удар "Искандером" по Одессе. 38-летний уроженец Донецкой области передал российской спецслужбе информацию о последствиях двойного удара по областному центру, когда оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы ракетами "Искандер-М".

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