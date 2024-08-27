СБУ задержала агента РФ, который готовил удары по военным госпиталям и аэродромам в Донецкой области. Фото

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского агента. Житель Краматорска помогал врагу готовить ракетно-дроновые удары по региону.

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В первую очередь интересовали предателя военные госпитали и оперативные аэродромы в Донецкой области. Подробности сообщили в СБУ и в Офисе генерального прокурора Украины.

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, корректировавшего ракетно-дроновые удары РФ по Донетчине. Среди приоритетных целей врага были военные госпитали и другие медучреждения, где проходили лечение и реабилитацию украинские защитники. Также агрессор надеялся разведать локации оперативных аэродромов на территории региона", – говорится в сообщении.

Для сбора необходимой информации и координат для огневого поражения российская разведка завербовала жителя Краматорска. Внимание врага он привлек из-за того, что оставлял в российских соцсетях антиукраинские комментарии. В запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" он в мае текущего года познакомился с военнослужащей российских вооруженных сил и поделился с новой знакомой намерениями совершить диверсию на территории родного города. Та же в ответ предложила изменнику передавать ей информацию, которая могла бы подорвать обороноспособность Украины.

Контакт с "куратором" житель Краматорска поддерживал через один из мессенджеров. В ходе дистанционного общения оба использовали вымышленные никнеймы для конспирации.

Предатель, пытаясь собрать нужные врагу данные, ездил по городу, а также разведывал информацию во время общения со знакомыми. Собранные данные передавал представительнице минобороны РФ в виде текстовых сообщений с указанием позиций Вооруженных сил Украины, данные о перемещении военной техники. Он дополнительно уточнял локацию на карте.

"Служба безопасности установила личности представителя страны-агрессора и его приспешника из Донетчины и поэтапно задокументировала их преступления. Установлено, что куратор присылал агенту гугл-карты интересующих его районов. Информатор наносил на карты разведданные, добавлял описание и объяснения, после чего передавал российской спецслужбе. Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. У задержанного изъяты телефон и компьютерная техника, которые он использовал для переписки с агрессором", – говорится в сообщении СБУ.

Предателю следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей и ожидает суда. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала риелтора, корректировавшего двойной удар "Искандером" по Одессе. 38-летний уроженец Донецкой области 15 марта этого года передал российской спецслужбе информацию о последствиях двойного удара по областному центру, когда оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы ракетами "Искандер-М".

После первого удара, когда на место прибыли спасатели, полиция и медики, россияне нанесли повторный удар. Агент ФСБ немедленно прибыл на место происшествия, собрал дополнительные данные и передал их оккупантам, в частности, информацию о пораженных объектах и приблизительном количестве погибших и раненых.

Предателю грозит пожизненное заключение.