В Николаеве 2-летний мальчик утонул в ванной: матери сообщили о подозрении

На Николаевщине 7 апреля произошла трагедия: в облцентре погиб двухлетний мальчик. Мать оставила малыша в ванной без присмотра – когда же вернулас, обнаружила его мертвым.

Теперь 23-летняя женщина может предстать перед судом за оставление ребенка в опасности. Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Подробности трагедии

Из-за гибели 2-летнего ребенка в Николаеве полицейские сообщили о подозрении его матери. Женщине инкриминируют оставление сына в опасности.

"23-летняя женщина оставила без присмотра своего малолетнего сына в ванной с открытой подачей воды и перекрытым стоком, а сама пошла в другую комнату отдыхать. Вернувшись примерно через два часа, женщина обнаружила ребенка без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла 7 апреля. Полицейские получили сообщение смерти мальчика от медиков, прибывших на вызов в квартиру.

"На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и оперативники и криминалисты отделения полиции № 2 Николаевского райуправления, оперативники управления уголовного розыска и инспекторы ювенальной превенции. При осмотре помещения полицейские обнаружили тело ребенка на полу в одной из комнат квартиры. Судебно-медицинский эксперт при осмотре тела мальчика внешних признаков насильственной смерти не обнаружил", – рассказали в полиции области.

Полицейские установили, что мать достала ребенка из воды и пыталась реанимировать самостоятельно. Однако спасти ребенка ей не удалось: прибывшие на место медики констатировали смерть малыша.

"Для установления окончательной причины смерти тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным выводам специалистов, смерть ребенка наступила в результате утопления в воде (механической асфиксии) Следователи под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Николаева сообщили женщине о подозрении по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности малолетнего ребенка, повлекшее его смерть". Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы, продолжается досудебное расследование", – резюмировали в полиции Николаевщины.

По словам генпрокурора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный несколько раз ударил младенца головой о стену, что повлекло смерть.

Судмедэксперты подтвердили, что осужденный длительное время пытал младенца. На теле ребенка обнаружили зафиксировали многочисленные ожоги, гематомы и ссадины. Как добавил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, в течение нескольких лет обвиняемый не признавал вины и пытался переложить ответственность на мать малыша.

