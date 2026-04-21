На Полтавщине убили трехлетнего ребенка: в преступлении подозревают отца. Фото

На Полтавщине произошло жуткое убийство: жертвой стал 3-летний ребенок. В совершении преступления подозревают отца.

Подробности сообщили полиция Полтавщины и Полтавская областная прокуратура. По данному факту начато досудебное расследование.

По словам начальника полиции Полтавской области Евгения Рогачева, чрезвычайное происшествие произошло утром, 21 апреля, в одном из населенных пунктов Полтавского района. Правоохранители задержали 30-летнего мужчину, причастного к убийству своего малолетнего сына.

На месте инцидента работают следственно-оперативная группа, криминалисты полиции и представители прокуратуры. Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

"По факту умышленного убийства малолетнего ребенка начато досудебное расследование (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Все обстоятельства совершения преступления устанавливаются", – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2025 года на Полтавщине в селе Решетиловка убили 2-летнюю девочку. Подозреваемого задержали правоохранители, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

