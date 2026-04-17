Прокуратура добилась пожизненного заключения для отца, который пытал и убил 8-месячного ребенка: подробности дела

Апелляционный суд Украины назначил пожизненное лишение свободы мужчине, который жестоко пытал и убил восьмимесячного мальчика в Кировоградской области. Предыдущий приговор в виде 15 лет лишения свободы суд отменил как слишком мягкий.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, мужчина постоянно издевался над младенцем: бил его, бросал, тушил окурки о кожу и опрокидывал коляску, где тогда находился ребенок.

Что известно

По словам генпрокурора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный несколько раз ударил младенца головой о стену. Ребенок погиб моментально.

Судмедэксперты подтвердили, что осужденный не совершал разовое насилие, а длительное время пытал младенца. На теле ребенка обнаружилизафиксировали многочисленные ожоги, гематомы и ссадины. Как добавляет генпрокурор, в течение нескольких лет обвиняемый не признавал вины и пытался переложить ответственность на мать.

"Справедливость это не об эмоциях. Это о принципе: каждый, кто поднимает руку на ребенка, должен знать ответ государства будет максимально жестким. Пожизненный приговор это максимальная мера, предусмотренная законом. Но даже он не способен восстановить справедливость в полном смысле", – прокомментировал Кравченко.

Суд первой инстанции назначил отчиму убитого мальчика 15 лет лишения свободы, однако в прокуратуре подали апелляцию. Ознакомившись с материалами, апелляционный суд отменил приговор, признав его слишком мягким, назначив пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее, в воскресенье, 15 марта, вечером, в селе Заречье Делятинской территориальной общины Ивано-Франковской области, военный, который самостоятельно оставил свою часть, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла несовершеннолетняя девушка.

В то же время в Ровенской области спасатели нашли тело мальчика, который исчез в селе Колки еще в начале апреля. 15 числа водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подняли его на поверхность.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля вечером в полицию обратилась 35-летняя жительница села, заявив, что еще днем двое ее племянников в возрасте 3 и 4 лет поехали кататься на велосипеде и не вернулись. Тогда тело трехлетнего ребенка удалось найти в водоеме.

