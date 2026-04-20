В Нежине 11-летний парень выстрелил в своего друга из травматического пистолета: подробности

В Нежине Черниговской области 20 апреля 12-летний мальчик получил ранение ноги, когда вместе с товарищем играл с найденным травматическим пистолетом. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Жизни мальчика ничего не угрожает. Об этом рассказала пресс-служба областного Главного управления Национальной полиции Украины.

Что известно об инциденте

Правоохранители получили сообщение о вызове днем в понедельник. На место выехали следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

Друг раненого, которому 11 лет, рассказал, что это он нашел предмет, похожий на пистолет, за три дня до этого. Оружие школьник забрал домой и спрятал.

20 апреля в гости к нему пришел 12-летний товарищ, которому он решил показать находку.

"Во время осмотра детьми пистолета раздался выстрел – 12-летний мальчик получил ранение ноги", – проинформировала пресс-служба.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и решают его правовую квалификацию. Пистолет у детей изъяли и отправили на экспертизу.

Как писал OBOZ.UA:

– 16 апреля в городе Чоп Закарпатской области произошла стрельба в школе. Один из учеников пронес в учебное заведение пистолет и дважды из него выстрелил, ранив своего одноклассника.

– 15-летнего подростка, который устроил стрельбу в лицее, арестовали на 60 суток без возможности внесения залога. Известно, что шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны девятиклассник заказал в интернете. Пистолет и патроны в дальнейшем переделали, сделав их пригодными для убийства.

