Достал пистолет во время урока: на Закарпатье ученик выстрелил в одноклассника в школе. Фото

В Ужгородском районе Закарпатской области произошла стрельба в одной из школ. Один из учеников пронес в учебное заведение пистолет и дважды из него выстрелил.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области. Во время стрельбы один из одноклассников был ранен.

Что известно

По сообщению правоохранителей, в четверг, 16 апреля, в 09:30 на спецлинию поступил звонок о том, что девятиклассник пронес в школу пистолет и сорвал урок.

Во время проведения урока он достал пистолет и дважды выстрелил, ранив одноклассника. После этого парень скрылся в неизвестном направлении, экипаж полиции задержал парня.

Предварительно, как отмечают правоохранители, пистолет был травматический. Медики осмотрели раненого школьника – его здоровью ничего не угрожает.

Следователи и ювенальные полицейские выясняют все обстоятельства. В частности, как в руки несовершеннолетнего попало оружие. Полицейские решают вопрос правовой квалификации инцидента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!