В нетрезвом состоянии выехал на встречную: ГБР задержало военного по подозрению в совершении ДТП, в котором погиб 17-летний мотоциклист. Фото
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Сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, столкнувшись с мотоциклом. В результате погиб 17-летний водитель мототранспорта.
Теперь виновнику грозит до 10 лет заключения. Детали сообщили на сайте ГБР.
Что известно об автопроисшествии
По имеющейся информации, трагедия произошла вечером 1 июня вблизи села Терны Роменского района Сумской области. Военный, находясь за рулем легкового автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом.
"Из-за аварии 17-летний водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и через несколько часов скончался в больнице", – говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники ГБР задержали мужчину и сообщили ему подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, что привело к гибели человека.
"Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет", – отмечается в сообщении.
Сейчас рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, в начале мая в Черкассах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате аварии один человек погиб, еще несколько получили травмы. Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали в Хмельницком пьяного военного в розыске за самовольное оставление части, который устроил дорожно-транспортное происшествие. Как выяснилось, на него было составлено 14 административных протоколов, а также лишен права управления транспортными средствами сроком на 16 лет.
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