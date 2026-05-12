В Черкассах пьяный военный устроил ДТП: погиб человек, есть пострадавшие. Фото

В Черкассах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате аварии один человек погиб, еще несколько получили травмы.

Видео дня

Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, его уже задержали и сообщили о подозрении. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

ДТП произошло вечером 9 мая 2026 года на улице Смелянской в Черкассах. По данным следствия, военнослужащий Нацгвардии, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, двигался в направлении выезда из города.

На нерегулируемом перекрестке он допустил столкновение с автомобилем "Renault Master", который в этот момент совершал поворот налево.

В результате мощного удара пассажир автомобиля "Skoda", который также был военнослужащим, погиб на месте от полученных травм.

Водитель и пассажир другого транспортного средства получили телесные повреждения. Сейчас медики устанавливают степень их тяжести.

По результатам проверки, содержание алкоголя в крови водителя составило 1,9 промилле, что почти в десять раз превышает допустимую норму.

Работники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего и сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали в Хмельницком пьяного военного в розыске за самовольное оставление части (СВЧ), который устроил дорожно-транспортное происшествие. Как выяснилось, на него было составлено 14 административных протоколов, а также лишен права управления транспортными средствами сроком на 16 лет.

В Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой и полицейской машин. Пьяная водитель Mercedes убегала от правоохранителей и врезалась в автомобиль патрульных. Гражданке предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, однако женщина отказалась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!