Пьяный, в розыске и без прав: в Хмельницком задержали военного, который совершил ДТП. Фото

Правоохранители задержали в Хмельницком военного в розыске за самовольное оставление части (СОЧ), который устроил дорожно-транспортное происшествие. Во время аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследований. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

"Работники ГБР сообщили о подозрении военному, который находился в розыске за самовольное оставление части. Его задержали после ДТП в Хмельницком", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали нарушителя ПДД, который скрывался от службы

По информации следствия, 10 апреля около 16:30 мужчина за рулем собственного авто не справился с управлением и врезался в электроопору. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные, прибывшие на место, зафиксировали у водителя признаки алкогольного опьянения: уровень алкоголя составлял 0,42 промилле, что превышает допустимую норму. Правоохранители оформили административные материалы и вызвали следственно-оперативную группу.

Впоследствии выяснилось, что мужчина ранее уже неоднократно нарушал правила дорожного движения. На него было составлено 14 админпротоколов, в частности за управление в нетрезвом состоянии. Также водителя лишили права управления транспортными средствами на 16 лет.

Вместе с тем в ходе проверки выяснилось, что мужчина находился в розыске за самовольное оставление воинской части в 2024 году. Информацию передали в ГБР, после чего его задержали.

Вместе с тем выяснилось, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. Сейчас правоохранители проверяют его возможную причастность к другим насильственным преступлениям в Хмельницком.

"Фигуранту сообщили о подозрении в самовольном оставлении воинской части, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По этой статье грозит от 5 до 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

