В Национальном парке 'Голосеевский' никак не могут снести незаконный ресторан: дело в суде тянется полтора года

2 мая в Святошинском районном суде Киева судья Александр Журибеда продолжил рассмотрение иска руководителя Святошинской окружной прокуратуры Киева. Прокуратура требует освободить от самовольной застройки территорию Национального природного парка "Голосеевский".

Ответчиками выступают Дмитрий Миколаец и ООО "Затишок і Ко", конечным бенефициаром которого до недавнего времени был отец Дмитрия, бывший руководитель Святошинского районного управления милиции Анатолий Миколаец.

Семья экс-милиционера выстроила на территории национального парка ресторан с беседками. Заведение уже не раз меняло свое название. В последнее время рядом с рестораном появились стоянки для автомобилей.

По одному решению суда сразу двадцать объектов недвижимости

Как мы уже не раз писали, основанием для хозяйствования семьи Миколайца на территории национального парка стало некое решение Брянковского городского суда Луганской области от 25.11.2010 №2-2027. Согласно ему ООО "Затишок і Ко" (тогда еще его владельцем был Анатолий Миколаец) получил в собственность объект на ул. Бударина (сейчас Украинского Возрождения), который расположен на территории Национального парка "Голосеевский".

А сын Анатолия Миколайца Дмитрий по этому же сомнительному решению суда стал владельцем примерно 20 объектов недвижимости в Киеве, площадь которых составляет приблизительно более 3 тыс. кв м.

Все они территориально находятся в Святошинском районе. Один из объектов площадью около 2 тыс. кв. м сын в 2019 году подарил отцу Анатолию Миколайцу.

Брянковский суд находится на оккупированной территории, но в Едином государственном реестре судебных решений данного решения нет. Кроме того, рассмотрение дел этого суда проходило в Лисичанском городском суде. Еще до оккупации Лисичанска мы получили оттуда ответ, что такого решения Брянковского суда там тоже нет и где оно – неизвестно.

Сроки вышли, а приговор не вынесен

Рассмотрение дела в суде длится уже больше года. Заседания часто переносятся. Причины разные: то воздушная тревога, то защита Миколайца и ООО "Затишок і Ко" находила причины перенести заседание, то судья был занят.

В результате семья Миколайцев продолжает удерживать на заповедной земле ресторан, а дело пылится в суде. Хотя существуют определенные сроки для рассмотрения дела и вынесения решения.

Давайте разберемся со сроками. С 14.02.2023 в Святошинском районном суде находится исковое заявление руководителя Святошинской окружной прокуратуры Киева в отношении Дмитрия Миколайца и ООО "Затишок і Ко". Прокуратура настаивает на устранении препятствий во владении и распоряжении земельным участком заповедного фонда. Т.е. говорит о том, что незаконный ресторан нужно снести.

16.02.2023 судья Святошинского районного суда Киева Александр Журибеда принял решении о производстве по этому делу. Подготовительное заседание было назначено на 13.04.2023. Прошел год, но до сих пор окончательное решение по делу не вынесено.

Хотя действующее законодательство четко говорит о том, что суд должен начать рассмотрение дела по существу не позднее чем через 60 дней со дня открытия производства. И рассматривать дело в течение 30 дней. Получается, что все сроки давно вышли.

Мы подготовили запросы самому судье, а также Высшему совету правосудия относительно затягивания сроков рассмотрения дела.

В Высшем совете правосудия нам указали на то, что сроки рассмотрения дела регулируются соответствующими кодексами. А судья на наш запрос так и не ответил.

Хотя очевидно, что защита Миколайца-младшего и ООО "Затишок і Ко" делает все возможное, чтобы затянуть рассмотрение дела. Что, собственно, и подтвердило заседание 2 мая.

Защита тянет время?

На этот раз защита Дмитрия Миколайца и ООО "Затишок і Ко" разыграли в зале спектакль. Адвокаты дважды пересказали суду одни и те же доводы. А затем устроили дополнительную сессию вопросов-ответов.

В результате практически один и тот же текст, вероятно, заученный защитниками на память, присутствующие выслушали четыре раза. До самого окончания судебного заседания.

Можно сделать вывод, что даже защитники прекрасно понимают, что аргументов у них нет, а поэтому остается одно – тянуть время.

Защита жаловалась, что расследование незаконного захвата земель началось после смены власти в стране. Подозревают, что эта земля кому-то приглянулась.

Кстати, нужно отметить, что Анатолий Миколаец ранее имел политические амбиции. А иначе как объяснить то, что почти восемь лет назад он основал и возглавил Киевскую областную организацию политической партии "Незалежність". А руководит этой партией экс-премьер Крыма, министр внутренних дел времен Януковича Анатолий Могилев. В 2012 году Могилев был объявлен "врагом прессы №1".

Но власть в стране поменялась, и дела у Миколайца стали расстраиваться. Теперь вот прокуратура и за его ресторан взялась, который незаконно построен на земле национального парка.

Адвокаты просили суд отказать в иске Святошинской окружной прокуратуре из-за "необоснованности претензий", а действия ведомства назвали "манипуляциями" и "своевольным вмешательством".

Также защитники пожаловались судье, что журналисты, которые освещают деятельность семьи Миколайцев, оказывают давление на хозяйственную деятельность их подзащитных.

Следующее заседание пройдет 11 июня. Посмотрим, с чем на этот раз придет в суд защита.