Ресторан в Национальном парке и десяток помещений в столице: как семье экс-милиционера удается присваивать недвижимость

В Киеве продолжают рассматривать дело о захвате заповедных земель Национального парка "Голосеевский" семьей бывшего начальника милиции Святошинского района Анатолия Миколайца. Иск в суд подала Святошинская окружная прокуратура, которая требует освободить от самовольной застройки земли Святошинского лесничества, на которых и расположен парк.

Очередное заседание состоится в четверг, 8 февраля, в 12:00 в Святошинском районном суде Киева. Судья Александр Журибеда, иск подал руководитель Святошинской окружной прокуратуры.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Владельцы участков

OBOZ.UA уже не раз писал о том, что семья бывшего начальника милиции Святошинского района Киева Анатолия Миколайца построила в Национальном парке "Голосеевский" ресторан с беседками.

Этот объект по ул. Бударина (сейчас – Украинского возрождения) компания ООО "Затишок і Ко", которая до недавнего времени принадлежала фирме Анатолия Миколайца, получила по судебному решению №2-2027 от 25.11.2010 г. Брянковского городского суда Луганской области, которое вызывает сомнения.

Но не только этот объект оказался во владении членов семьи экс-милиционера.

Его сын, Дмитрий Миколаец, по этому же решению получил еще 15 объектов недвижимости, и почти все они находятся в Святошинском районе Киева.

Это объекты с регистрационным номером:

913692680000 по адресу ул. Леся Курбаса, 9/1Г;

913682880000 по адресу ул. Леся Курбаса, 7/1;

913675780000 по адресу ул. Бударина (Украинского Возрождения), 3/1

913639280000 по адресу ул. Зодчих, 34-Б;

913633380000 по адресу ул. Зодчих 34/1;

913616880000 по адресу ул. Академика Ефремова, 1/2;

913598380000 по адресу ул. Туполева, 17/1;

913590380000 по адресу ул. Подлесная, 1/1;

913581380000 по адресу ул. Академика Ефремова, 1/1;

913562380000 по адресу ул. Ирпенская, 63/5;

913549280000 по адресу ул. Академика Ефремова, 1/3;

913535980000 по адресу ул. Владимира Покотило, 3/1а;

913514680000 по адресу ул. Леся Курбаса, 3/1Г;

913667080000 по адресу Бударина 2/1

913648880000 по адресу Бударина 3/2

Судебное дело – неизвестно где

Напомним, что город Брянка Луганской области находится на неподконтрольной территории с 2014 года. В Едином государственном реестре судебных решений нет решения №2-2027 от 25.11.2010 г. Брянковского городского суда.

Рассмотрение дел, подсудных Брянковскому суду, происходило в Лисичанском городском суде (после полномасштабного вторжения этот город оказался в оккупации).

Но еще летом 2021 года редакция получила ответ из Лисичанского городского суда, в котором говорилось, что дела Брянковского городского суда Луганской области в Лисичанском городском суде Луганской области не получали, местонахождение дел неизвестно, автоматизированная система документооборота введена там с 2011 года. И регистрация дела в отношении Миколайца Дмитрия Анатольевича там не установлена.

Получается, что "судебное дело" находится неизвестно где.

Однако перед тем, как внести недвижимость в государственный реестр в 2016 году, государственный регистратор должен был официально проверить наличие такого судебного решения. Для этого – затребовать копию решения суда, заверенную в Брянковском или в Лисичанском суде. Было ли это сделано?

Минюст прислал отписку

Государственным регистратором всех этих объектов недвижимости в 2016 году выступала Снежана Сергеевна Аврамченко из Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Киеве.

Мы поинтересовались в Министерстве юстиции Украины: проверяла ли Снежана Сергеевна перед регистрацией существование такого судебного решения? Ведь это ее прямая обязанность.

А в случае отсутствия такого решения в Едином государственном реестре судебных решений запрашивала ли она копию такого решения в соответствующем суде? И если да, то каким судом предоставлена информация?

Ну а в случае отсутствия данных об этом решении и его копии может ли Минюст отменить государственную регистрацию объектов недвижимости?

На наш запрос мы получили ответ, подписанный заместителем министра Евгением Горовцем.

Конкретных ответов на свои вопросы мы так и не увидели в этом письме, но внимательно прочитали "лекцию" о том, какими правами наделены подразделения Минюста Украины.

Единственное, что мы вынесли из этого письма, так это подтверждение того, что Министерство контролирует деятельность в области государственной регистрации вещественных прав на недвижимую собственность. Также ведомство проводит мониторинг регистрационных действий согласно закону и принимает обязательные к выполнению решения.

Если это так, то получается, что со стороны Министерства был недостаточный контроль и не проводился мониторинг регистрационных действий. А это уже служебная халатность должностных лиц, ст. 367 УК Украины. Этот факт должен заинтересовать правоохранителей и Офис Генерального прокурора.

Кстати, нынче Снежана Сергеевна Аврамченко уже работает главным специалистом отдела рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации недвижимой собственности Офиса противодействия рейдерству.

И что примечательно, именно этот Офис и готовил ответ на наш запрос. Так, может, своих не сдаем?

Мы продолжаем следить за делом семьи экс-милиционера и разбираться с их недвижимостью в Киеве. Суд по этому делу длится уже год, наше расследование – более двух лет. А родственники экс-милиционера уничтожают парк около десяти лет.