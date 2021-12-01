В Мюнхене у вокзала взорвалась авиабомба, есть пострадавшие: выяснились детали ЧП

В среду, 1 декабря, в центре города Мюнхен произошел взрыв авиабомбы. По предварительным данным, причиной инцидента стали строительные работы вблизи центральной железнодорожной станции Мюнхена. В результате пострадали 4 человека.

Как сообщает полиция Мюнхена в Twitter, взрыв произошел во время бурения туннеля. Вероятно, спецтехника наткнулась на снаряд времен прошлых войн. Пострадавших с места происшествия госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии.

В результате взрыва междугороднее и внутригородское железнодорожное движение в этом районе приостановлено. Правоохранительные органы сообщили, что на данный момент на месте происшествия ведутся работы по расчистке туннеля.

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Im Bereich der #Donnersbergerbrücke ermittelt nun unser Fachkomissariat, ebenso finden noch Aufräumarbeiten statt.



Aktuell sind 4 Ferngleise wieder freigegeben. Die Stammstrecke bleibt noch gesperrt.



Alle Infos zum Einsatz werden später in unserem Pressebericht veröffentlicht. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) December 1, 2021

Издание CNN пишет, что пресс-секретарь полиции Мюнхена Петер Вертманн сообщил об оцеплении места происшествия - на месте инцидента дежурят 40 правоохранителей.

#Update



Im Rahmen von Tunnelarbeiten nahe der #Donnersbergerbrücke kam es bei einer Bohrung zur Explosion einer Fliegerbombe.

Aktuell hat sich die Zahl der Verletzten auf 4 Personen erhöht. https://t.co/9uwhF2o8wT — Polizei München (@PolizeiMuenchen) December 1, 2021

Кроме того, немецкое издание Merkur со ссылкой на главу МВД Германии Иоахима Херрманна сообщает, что 250-килограммовая бомба находилась под землей со времен Второй мировой войны. В настоящее время следователи выясняют, почему бомбу не обнаружили ранее.

Напомним, 1 декабря в городе Измаил в Одесской области произошел взрыв в жилом доме, расположенном на улице Пирогова. В результате инцидента пострадала пожилая хозяйка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 ноября в городе Новая Одесса на Николаевщине в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли три человека и три травмированы. Кроме того, в соседнем подъезде от остановки сердца также умер пожилой мужчина. Еще более 50 жильцов эвакуировали. В результате взрыва были полностью разрушены два этажа дома.