В Тернопольской области мужчина в военной форме стрелял в людей: есть погибшие и раненые. Фото

В четверг, 15 августа, в Тернопольской области произошла трагедия. В селе Доброводы мужчина в военной форме стрелял в людей. Есть погибшие и раненые.

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Об этом сообщили в региональной полиции. Там уточнили, что два человека погибли, трое ранены. Причины стрельбы пока неизвестны.

"В четверг, 15 августа, около 15:35 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в селе Доброводы Тернопольского района неизвестный мужчина, одетый в военную форму, произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей и скрылся", – говорится в сообщении.

Для поиска злоумышленника в области была введена специальная полицейская операция. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и его возможное направление. В результате дальнейших слаженных действий с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД, мужчина, причастный к совершению преступления, был задержан. Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него оружие.

Устанавливаются происшествия чрезвычайного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Материалы по подследственности будут направлены в Государственное бюро расследований.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему мужчине, который вечером 31 июля бросил гранату. В результате чего погиб человек. Херсонцу грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

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