Угрожает пожизненное заключение: мужчине, бросившему гранату в людей в Херсоне, объявили подозрение. Фото

В Херсоне правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему мужчине, который вечером 31 июля бросил гранату в место, где находились люди, в результате чего есть жертва. Херсонцу грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

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Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области. Как говорится в сообщении, мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и незаконном обращении с оружием.

Заместитель начальника Херсонского районного управления полиции Алена Кметь рассказала, что по месту жительства подозреваемого провели обыск. В одном из помещений нашли незарегистрированное гладкоствольное ружье, более 50 патронов к стрелковому оружию и более 60 патронов к охотничьему оружию.

Мужчина объяснил, что нашел это, а также гранату, которую подорвал, на улице после деоккупации Херсона. В настоящее время эта информация проверяется, добавили в пресс-службе областной полиции.

"По согласованию с прокуратурой полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство", и ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами" или или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение", – говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел вечером 31 июля на улице Ракетной в Херсоне. 48-летний херсонец бросил гранату на площадке возле одного из магазинов, где отдыхали граждане. В результате взрыва один человек погиб и пятеро мужчин получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который бросил гранату у дома в Днепровском районе города. Таким образом злоумышленник пытался испугать знакомого, с которым долго конфликтовал.

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