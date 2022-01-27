В Луцке авто на скорости влетело в столб, погиб 26-летний мужчина: выяснились детали аварии. Фото и видео

В ночь на 27 января на улице Гнидавской в Луцке произошло смертельное ДТП – автомобиль ВАЗ въехал в электроопору, в результате чего погиб 26-летний водитель. От удара авто развернуло вокруг столба.

Как сообщает "Конкурент", автомобиль двигался от центра города в направлении микрорайона ЛПЗ, когда по неизвестным причинам за мостом через Стырь съехал с дороги. Свидетели, видевшие авто накануне аварии, заверили, что двигался он не быстро. Однако, вероятно, за мостом водитель ускорился, поскольку сила удара свидетельствует о высокой скорости легковушки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Мужчина умер по дороге в больницу. Как сообщило издание, ссылаясь на пресс-службу, им оказался Назар Томилович, родом из Ривненщины, но жил и работал он в Луцке. Без мужа остались жена и трехмесячный сын.

Согласно официальной статистике патрульной полиции, в ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – в связи с нарушением правила проезда перекрестка. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Напомним: вечером 26 января на бульваре Александрийском в Белой Церкви в Киевской области автомобиль Skoda сбил пешехода 2000 года рождения. От полученных травм пострадавший, являвшийся лейтенантом Вооруженных Сил Украины, скончался на месте. За рулем легковушки также находился 21-летний военнослужащий.

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