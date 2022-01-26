В Днепре фура влетела в маршрутку: от удара вылетело заднее стекло. Фото и видео

В среду, 26 января, на улице Курсантской в Днепре произошло ДТП с участием фуры Volvo и маршрутки "Богдан". В результате столкновения пассажир последнего пострадал.

Как сообщает "Информатор", водитель маршрутки №37 рассказал, что он двигался в крайней правой полосе, в салоне находились пассажиры. В это время в заднюю часть транспортного средства внезапно въехала фура, которую от удара буквально сложило пополам. У маршрутки вылетело заднее стекло (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Отмечается, что несмотря на сильный удар, пострадал только один пассажир маршрутки. Он получил ушиб грудной клетки и был госпитализирован.

Согласно официальной статистике патрульной полиции, в ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Напомним: также 26 января на Киевщине микроавтобус Mersedes Vito на скорости въехал в металлический отбойник. В результате аварии пострадали два пассажира автотранспорта. По предварительной информации, 62-летний водитель не справился с управлением.

Кроме того, на Киевщине столкнулись Mercedes-Benz и Daewoo. В результате ДТП пострадала пассажирка последнего авто. По предварительной информации, Mercedes-Benz, поворачивая в разрешенном месте, не пропустил Daewoo, из-за чего произошло столкновение автомобилей.

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