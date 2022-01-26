В Днепре фура влетела в маршрутку: от удара вылетело заднее стекло. Фото и видео

Марина Погорилко
Происшествия
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В Днепре фура влетела в маршрутку

В среду, 26 января, на улице Курсантской в Днепре произошло ДТП с участием фуры Volvo и маршрутки "Богдан". В результате столкновения пассажир последнего пострадал.

Как сообщает "Информатор", водитель маршрутки №37 рассказал, что он двигался в крайней правой полосе, в салоне находились пассажиры. В это время в заднюю часть транспортного средства внезапно въехала фура, которую от удара буквально сложило пополам. У маршрутки вылетело заднее стекло (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

ДТП произошло на Курсантской, недалеко от авторынка
Видео дня

Отмечается, что несмотря на сильный удар, пострадал только один пассажир маршрутки. Он получил ушиб грудной клетки и был госпитализирован.

В Днепре произошло ДТП с участием фуры Volvo и маршрутки "Богдан"
Заднее стекло маршрутки от удара вылетело
Фура сложилась от удара
Фура влетела в маршрутку

Согласно официальной статистике патрульной полиции, в ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

В ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования
Больше всего аварий случилось в Киеве и области

Напомним: также 26 января на Киевщине микроавтобус Mersedes Vito на скорости въехал в металлический отбойник. В результате аварии пострадали два пассажира автотранспорта. По предварительной информации, 62-летний водитель не справился с управлением.

Кроме того, на Киевщине столкнулись Mercedes-Benz и Daewoo. В результате ДТП пострадала пассажирка последнего авто. По предварительной информации, Mercedes-Benz, поворачивая в разрешенном месте, не пропустил Daewoo, из-за чего произошло столкновение автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 января в Одесской области автомобиль Honda Accord слетел на скользкой дороге в плавни и перевернулся на крышу. В результате аварии 27-летняя пассажирка авто скончалась на месте;

  • 25 января снегопад вызвал коллапс на дорогах. Образовались большие пробки, также не обошлось без ДТП. Среди прочего, в городе начались задержки в движении общественного транспорта

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