В Киевской области 21-летний военный сбил мужчину, пострадавший скончался на месте. Фото

Вечером 26 января на бульваре Александрийском в Белой Церкви в Киевской области автомобиль Skoda сбил пешехода 2000 года рождения. От полученных травм пострадавший, являвшийся лейтенантом Вооруженных Сил Украины, скончался на месте.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, за рулем легковушки также находился 21-летний военнослужащий. На место происшествия выехали правоохранители. Подробности аварии пока не сообщаются.

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Согласно официальной статистике патрульной полиции, в ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – в связи с нарушением правила проезда перекрестка. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Напомним, 26 января в Киевской области микроавтобус Mersedes Vito на скорости въехал в металлический отбойник. В результате аварии пострадали два пассажира автотранспорта. Предварительно 62-летний водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в металлический отбойник. В салоне, кроме водителя, находились пять пассажиров.

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