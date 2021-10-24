В лесу на Херсонщине нашли повешенным патрульного полицейского

В воскресенье, 24 октября, в Херсонской области обнаружили повешенным полицейским. Умершим оказался 32-летний сотрудник Управления патрульной полиции в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ на Херсонщине. Тело мужчины в лесу около города Алешки обнаружил 59-летний местный житель.

На место прибыло областное управление полиции, Управление патрульной полиции и представители управления внутренней безопасности. Осмотр тела копа показал, что следов насильственной смерти не найдено.

В полиции начали уголовное производство, будет установлены обстоятельства смерти патрульного.

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Добавим, что в ночь на 24 октября украинский военный срочной службы совершил самоубийство. 23-летний парень выстрелил в себя из автомата АК-47.

Ранее в Одессе было найдено тело заместителя начальника патрульной полиции Измаила Ивана Митькина. Перед исчезновением он одолжил крупную сумму денег и обокрал квартиру, которую снимал с сослуживцами.

Как писал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области курсант Национальной академии внутренних дел покончил с собой. Он выбросился из окна своей квартиры, расположенной на 15 этаже.

В Киеве было обнаружено тело действующего сотрудника полиции. Якобы мужчина покончил с собой, выстрелив в голову.