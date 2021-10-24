В 'Десне' на посту застрелился 23-летний военный: оставался месяц до дембеля

В ночь на 24 октября украинский военный срочной службы совершил самоубийство. 23-летний парень выстрелил в себя из автомата АК-47.

Об этом "Суcпільному" рассказал заместитель начальника по морально-психологическому обеспечению 169-го учебного центра "Десна" Александр Сагайдак. Он отметил, что ЧП произошло в 03:53, когда военный нес службу в карауле, охранявшей склады. Его мертвым обнаружила смена, прибывшая на пост.

Известно, что молодому человеку оставался один месяц до окончания строковой службы. Погибший был родом из Днепропетровской области. Причины суицида неизвестны, обстоятельства смерти военного будут устанавливаться.

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